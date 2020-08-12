Ali Koç'tan Jose Sosa sözleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adı Sarı-Lacivertliler ile anılan Jose Sosa hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Ali Koç'tan Jose Sosa sözleri
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12 Ağustos 2020 18:22
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor ile sözleşmesinin sonuna gelen ve kendilerinin gündeminde olduğu belirtilen Jose Sosa ile ilgili konuştu.

Arjantinli yıldız ile ilgili şu anda bir düşünceleri olmadığını kaydeden başkan, "Jose Sosa hakkında bana gelen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi çok çok iyi kullanmak zorundayız. Kuvvetlendirmemiz gereken mevkiler var, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.



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