Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması

, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.Ali Koç, transfer konusunda önemli ifadeler kullanırken hakemlerin verdikleri kararları ve yayınlanan maç özetleri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.Transfer konusunda konuşan Ali Koç ''Önümüzdekifadelerini kullandı.Bugün hakkımızla kazandık ama enteresan kararlar var maçta. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum. 3,5 dakikalık görüntüleri seçerken çok daha itinali davranmak gerekiyor. Biliyorsunuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki bazı kararlar haftalarca tartışıldı. Orada iki tartışma vardı, ikisi de golle sonuçlandı. Bu görüntülerin taç tarafı verildi, Fenerbahçe tarafı verilmedi. Haftalarda bu taç mı değil mi, o konuşuldu. Bursaspor maçına gelirsek, Skrtel'e yapılan bir hareket vardı, penaltı. O da verilmedi. Bu akşam ne verilir verilmez bilmiyorum ama adil bir şekilde bu görüntüler seçilmeli. Ama sizin seçtiğiniz görüntüler bütün herkesi etkiliyor. Dikkat edin çünkü bu bizim Fenerbahçe Kulübü olarak dikkatimizi çekmeye başladı. Mehmet Ekici'ye yapılan net penaltı ve Hasan Ali'ye verilen kart var.Sevinçliyiz, neden sevinçliyiz? Birçok olumsuz gelişmeler nedeniyle bir türlü istediğimiz sonuçları elde edemiyorduk. Bu gece şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyoruz. Mutluyuz. Konumumuza baktığımız zaman çok da sevinecek bir durum yok ama...Bugün yerden yere vuruluyoruz. Olabilir. Her türlü eleştiriye açığız.Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu gece için değil, Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemini yaşarken zaman zaman kızsalar da takımın, yönetimin yanında oldular. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece bu gece için değil, tüm sezon için teşekkür etmek istiyoruz. En çok üzüldüğümüz konu taraftarın çektiği çile.''