Ali Koç'tan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu yer aldı.



Ali Koç, Aktaş'a isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması ve sarı-lacivertli kulübün tarihini anlatan Asr-ı Fener kitabını hediye etti.



