Ali Koç'tan Hasan Ali Kaldırım'a özel destek!

Bu sezon ilk golünü Anderlecht filelerine bırakan Hasan Ali Kaldırım performansıyla alkış almaya devam ediyor.Sezon başından bu yana yükselen bir performansı olan tecrübeli sol bek, herkesten tam not alıyor. Hasan Ali, özellikle Başkan Ali Koç tarafından destek görüyor. Sezona başlarken kaptanlık bandını takmak istemeyen ve tepkilerden dolayı üzülen 29 yaşındaki oyuncu, buna karşın Ali Koç'un desteğiyle kendine geldi.Koç'un kaptanlık bandını takmasını bizzat istemesi ve Hasan Ali'nin de sorumluluktan kaçmaması sonrası karşılıklı bir güven ilişkisi oturdu.Ayrıca bakış açısı ve vizyonuyla Phillip Cocu'nun da desteğini kazanan başarılı oyuncu, takımın en fazla verim veren ismi oldu.Öte yandan 2012'den beri takımda olan Hasan Ali; Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat'ın vazgeçilmezleri arasındaydı.