Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına kale arkası sürprizi!

''ÖĞRENCİLERE SÖZ VERMİŞTİ!''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, öğrenciler için açtığı özel tribünde Cagliari maçı öncesi yer aldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cagliari ile yapılan hazırlık maçınınünden takip etti.Sarı-Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'a özel olarak ilgi gösterirken, izdiham yaşandı. Taraftarlar, Başkan Koç ile fotoğrafl çektirebilmek için sıraya girdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada öğrencilere beraber maç izleyeceğinin sözünü vermiş ve,demişti.