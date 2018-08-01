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Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına kale arkası sürprizi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara sürpriz yaparak hazırlık maçını kale arkasında izledi.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına kale arkası sürprizi!
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01 Ağustos 2018 21:00
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, öğrenciler için açtığı özel tribünde Cagliari maçı öncesi yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cagliari ile yapılan hazırlık maçını ''Fenerbahçe Öğrenci Tribünü''nünden takip etti.

Sarı-Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'a özel olarak ilgi gösterirken, izdiham yaşandı. Taraftarlar, Başkan Koç ile fotoğrafl çektirebilmek için sıraya girdi.

''ÖĞRENCİLERE SÖZ VERMİŞTİ!''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada öğrencilere beraber maç izleyeceğinin sözünü vermiş ve, "Yönetim kurulu olarak öğrenci tribününde maç izleyeceğiz, buna söz veriyorum" demişti.







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