  •  
    Ali Koç'tan flaş Comolli kararı! Yetkilerine sınır
  •  
    Demirkol'dan Nando'ya; "40 yaşına kadar oyna.."
  •  
    Schalke'den maç sonu G.Saray'a emojili mesaj
  •  
    Tugay'ın Schalke maçı iddiası; "Almanya'da..."
  •  
    Schalke ile G.Saray için sıradan bir gün, Yine...

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı!

Fenerbahçe'de yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, artık Samandıra'dan sorumlu. Comolli, idareyle ilgilenecek. Baki, artık tesislerdeki yegane yetkili.

Kaynak: Akşam
Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 05:16
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un değişim operasyonu uygulamada. Sportif Direktör Comolli'nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu.

Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı. Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.

2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-F.Bahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

TARAFTARLA ARASI İYİ

Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu.

Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var. Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki'yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için