Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı!

başkandeğişim operasyonu uygulamada. Sportif Direktör Comolli'nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu.Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı. Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-F.Bahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu.Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var. Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki'yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.