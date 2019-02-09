Ali Koç'tan Comolli: 'Söyle, hakemi de yensinler'

kötü yönetimi ve ilk yarının uzatma dakikasındakırmızı kartla oyundan atması,Başkanısinirlendirdi.İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte Sportif Direktör Comolli'ye yüksek bir sesle; "Hemen soyunma odasına git ve çocuklara bu maçı kazanmaları gerektiğini anlat. Söyle hakemi de yensinler" dedi. Gönderirken de Comolli'nin omzuna sert bir şekilde vurdu. Fransız futbol adamı soyunma odasının yolunu tuttu ancak sonuç değişmedi.Göreve geldiklerinden bu yana yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman ile Ersun Yanal'ın düellosunda gülen Karaman oldu.Kayserispor'un başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik alırken, Yanal; 6 lig maçında ilk kez yenildi. (2 G/3 B). Karşılaşma öncesi Karaman, 2016-17 sezonunda Rize'nin küme düşmesinden sorumlu tuttuğu dönemin Trabzon teknik direktörü olan Ersun Yanal'a 'hoş geldiniz' demeyerek tepkisini gösterdi.