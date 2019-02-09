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Ali Koç'tan Comolli: "Söyle, hakemi de yensinler"

Kayserispor-Fenerbahçe maçının İlk yarısının bitiş düdüğü çalmasıyla birlikte başkan Ali Koç, Comolli'yi soyunma odasına yolladı.

Kaynak: Sabah
Ali Koç'tan Comolli: 'Söyle, hakemi de yensinler'
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09 Şubat 2019 08:57
Alper Ulusoy'un kötü yönetimi ve ilk yarının uzatma dakikasında Soldado'yu kırmızı kartla oyundan atması, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendirdi.

İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte Sportif Direktör Comolli'ye yüksek bir sesle; "Hemen soyunma odasına git ve çocuklara bu maçı kazanmaları gerektiğini anlat. Söyle hakemi de yensinler" dedi. Gönderirken de Comolli'nin omzuna sert bir şekilde vurdu. Fransız futbol adamı soyunma odasının yolunu tuttu ancak sonuç değişmedi.

KARAMAN, NAKAVT ETTİ

Göreve geldiklerinden bu yana yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman ile Ersun Yanal'ın düellosunda gülen Karaman oldu.

Kayserispor'un başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik alırken, Yanal; 6 lig maçında ilk kez yenildi. (2 G/3 B). Karşılaşma öncesi Karaman, 2016-17 sezonunda Rize'nin küme düşmesinden sorumlu tuttuğu dönemin Trabzon teknik direktörü olan Ersun Yanal'a 'hoş geldiniz' demeyerek tepkisini gösterdi.

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