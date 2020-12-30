Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Ali Koç, koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
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30 Aralık 2020 18:53
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz."



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