Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz."
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz."