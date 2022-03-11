Ali Koç: "Zamanı gelince bakarız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Zamanı gelince bakarız'
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11 Mart 2022 17:45
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Kulüpler Birliği Başkanlığı için de konuştu.

Ali Koç, "Bugüne kadar Kulüpler Birliği Başkanı olmayı düşünmüyordum ama zamanı gelince bakarız. Şu dönem, çok daha reform yapılması gereken bir dönem. Görev düşerse, değerlendirilir." şeklinde konuştu.



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