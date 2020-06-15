Ali Koç: 'Yüzde 15 indirim istedik'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki canlı yayında oyunculardan istedikleri maaş indirimini ve sundukları önerileri açıkladı.



Pandemi nedeniyle ekonomik olarak kayıplar olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Oyuncularımızla maaş konusunu geçen Çarşamba günü gündeme getirdik. Herkes kendi iç dünyasında bir sonuca varmalı. Oturduk, çalıştık, oyuncularımıza sunduk. 19-20'de kesin kaybettiklerimiz var, bununla beraber lig tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı, bir kısmı seyircili mi olacak, kaybedilecek değerleri de hesaplamak zor." ifadelerini kullandı.



Oyunculardan yüzde 15 indirim istediklerini de kaydeden başkan, "Oyuncularımıza 2 opsiyon sunduk. Yıllık gelirler üzerinden yüzde 15 indirim istedik. Mart, Nisan, Mayıs garanti ücretlerin oynandıkça yarısının ödenmesi demek bu. Bunu isteyen kabul edebilir dedik. İstemiyorsanız tamam, dünya çapındaki 4 deneyim şirketinden birini tutalım, onlar sezon bitene kadar bir çalışma yapsın ve sezon kapandıktan sonra muhtemel kayıpları net bir şekilde hesaplasınlar. O net hesaplar üzerinden indirimi maaşlarda size aynı oranda yansıtalım dedik. Hiçbirini kabul etmezseniz, FIFA'ya gidersiniz ve orada konuşuruz dedik ama FIFA'nın istediği makul yaklaşıma göre opsiyonlar sunduk. Daha cevaplarını almadık." dedi.



