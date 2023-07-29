Ali Koç: 'Yıldızsız forma ile çıkacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübünün Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, yeni sezonda da tıpkı geçen yıl olduğu gibi yıldızsız forma ile sahaya çıkacaklarını söyledi.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;
"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz."
Ali Koç, yeni sezonda da tıpkı geçen yıl olduğu gibi yıldızsız forma ile sahaya çıkacaklarını söyledi.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;
"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz."