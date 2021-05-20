Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenledi.





"EN BÜYÜK SEVDAM BUYDU"

Çocukken bir taraftar olan ben, hayattaki en büyük sevdam kulübe hizmet etmekti. Allah bunu çok şükür nasip etti. Yöneticilik dönemimde çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık. 3 Temmuz'da yalnız bırakıldık. İyisiyle, kötüsüyle her şeyi yaşadık. İyi ki Fenerbahçeliyim demekten vazgeçmedim. Çocuklarıma da aynı şekilde öğretmeye çalışıyorum. Sezon ve şahsımla aldığım karar hakkında konuşacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek. Soru ve cevap almayacağız.



"GELECEK HAFTA DA KONUŞACAĞIM"



Önümüzdeki hafta istediğiniz her türlü soruyu sorabileceğiniz ortamı hazırlayacağız.



"OLDUKÇA ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIK"



Geçen Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiyoruz. Oldukça zor bir süreç yaşadık. Sezon ne zaman bitecek, ne zaman başlayacak, transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek gibi birçok belirsizlik vardı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İnşallah normal ortama dönebiliriz.



YAYINCI KURULUŞ ÇAMURA YATTI"



Gelirlerimiz pandemi nedeniyle azaldı. Pandemi sürecinde maç biletleri gelirinden, maç günü gelirlerinden olduk. Loca sahiplerine teşekkür ederim, saygıyla önünüzde eğiliyorum. Maçlara gelemediniz ama locaları aldınız. Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez dah pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.



"TÜM KULÜPLERE TEŞEKKÜRLER"



Son 1,5 yılda sadece tabloya bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Türkiye'de spor faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çaba gösteren tüm kulüplere teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde 3 yılımıza yönelik tüm sorularınızı sorabilirsiniz.



"ŞAMPİYONLIK KIL PAYI KAÇTI"



Bu sene, ilk iki seneye kıyasla, şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet bizi şampiyon yapar demiştim. Rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Rakibimizin kaybedeceğini tahmin etmiştik, bu yüzden bu tahmini yaptım. Çok çok yaklaştık ama bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Dolayısıyla şampiyonluğu bu sezon kıl payı kaçırdık.



"KADROMUZ %70 HAZIR"



Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan ve tutmayan transferlere, sezon içi performansımıza bakarak, önümüzdeki sezon için önümüz açık. Ligin en iddialı takımı olacağımızı söyleyebilirim. Kadromuz %70 hazır. Bazı eksiklerimizin giderilmesi halinde şampiyonluğu getirecek bir yapılanmamız mevcut. Sezona güçlü ve kendimizden emin başlayacağız.



