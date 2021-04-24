Ali Koç: "Yeni Pelkas'lar, Szalai'ler bulmalıyız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer politikalarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ali Koç: 'Yeni Pelkas'lar, Szalai'ler bulmalıyız'
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24 Nisan 2021 13:32
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takım bütçesi ve transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer politikalarının daha iyi olması gerektiğini dile getiren Fenerbahçe Başkanı, "Geldiğimizde bütçe 92 Milyon €'ydu, şu an 53-54 Milyon €. Bunu 40-45 Milyon € arasına çekmeliyiz. Çok daha akılcı ve çok daha iyi transfer politikamız olmalı. Daha fazla Attila Szalai ve Pelkas'lar bulmamız lazım. Ayrıca fabrika gibi sporcu üretmeliyiz." dedi.

Pelkas, sezon başında 1.6 milyon euro'ya transfer edilirken, Szalai ise 2 milyon euro bonservis bedeliyle sarı - lacivertli ekibe katılmıştı.

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