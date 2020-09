Ali Koç: 'Vedat'ın yeri dolmaz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Veda yemeğinde Emre Belözoğlu ve Vedat ile bir araya gelen Ali Koç, Fenerbahçe'nin Vedat'ın yerini doldurmasının çok zor olduğunu ifade etti.



ALİ KOÇ:



Yeni sezonun herkes için hayırlı uğurlu olmasını, kazadan beladan uzak olmasını, centilmence maçların devam etmesini ve bununla beraber inşallah sezonun Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile beraber sonuçlanmasını diliyoruz, dua ediyoruz



Yeni sezona başlarkan icimiz biraz buruk, sadece 1 senedir Fenerbahçe'de olmasına rğamen kendisini çok sevdik, taraftar onu çok sevdi ve o da cesur yüreğiyle elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat'ın yerini doldurmak çok zor. Vedat da bu transferi çok arzuladı. Benim inancım Vedat üstüne koyarak devam edecektir. Fenerbahçe camiası adına Vedat'a her şey için teşekkür ediyorum



VEDAT MURIQI



Bu kulübün formasını bana taddırdığınız, bu onuru, bu şerefi bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum, kalbim sizlerle. Fenerbahçe yeni bir yola çıkıyor, inşallah sonu şampiyonluk olur. Kalbim sizlerle...



EMRE BELÖZOĞLU



Tüm Fenerbahçeliler gibi buruğuz... Ben inanıyorum ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Kalpler her daim beraber.