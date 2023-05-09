Ali Koç ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'n yapılan sevkleri duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar", Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Sportmenliğe aykırı hareket", Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan'ın ise 'Saldırı' sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.



İşte TFF'nin açıklaması:



1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 06.05.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü Başkanı SABRİ GÜLEL'in müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ile basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 07.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 05.05.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine PFDK'ya sevkine,



HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü Başkanı TARIK AKSAR'ın 05.05.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 07.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu MUSTAPHA YATABARE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 07.05.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklama suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 05.05.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine PFDK'ya sevkine,



YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI'nın 05.05.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu HAKKI TOLUNAY KAFKAS'ın 08.05.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu STYLIANOS KITSIOU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.05.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 07.05.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







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