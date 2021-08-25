Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Bebek Otel'de bir araya geldi.

Haber; Hürriyet
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Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi
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25 Ağustos 2021 09:29
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Bebek Otel'de bir araya gelerek yemek yedi.

İşte Hürriyet'te Mehmet Üstündağ imzasıyla yer alan haber:

"İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim!

Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…"


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