Ali Koç ve Burak Elmas derbide buluştu

Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini tam kadro yerinde takip etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç ve Burak Elmas derbide buluştu
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21 Kasım 2021 19:26
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, tam kadro derbiyi yerinde takip etti.

Sarı-lacivertli yöneticileri, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ile yönetici Selim Sefada kapıda karşıladı.

İki kulübün yöneticileri, Galatasaray locasında maç öncesi sohbet gerçekleştirip yemek yerken, karşılaşmayı da beraber izledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas derbide bir araya geldi.


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