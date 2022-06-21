Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'ndan ortak açıklama!

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ!

"UMARIM YENİ YÖNETİM ÇITAYI YÜKSELTİR"

"HAK EDİŞİN ÇOK GERİSİNDEYİZ"

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç ve görevi devreden Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuştu.İlk söz hakkı alan Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olarak görevi devraldı. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Yaklaşık 1 yıldır çok sık bir araya geldik. Belki de Kulüpler Birliği tarihinde ilk kez bu oldu. Çünkü futbolun sorunları artarak devam etti. Son 1 yıl içerisinde federasyon başkanının istifası, TFF'nin genel kurula gitmesi, naklen yayın ihalesi, MHK'nın aldığı istifa kararları, futbol adına ne kadar sıkıntı varsa yaşadık. Bugün itibariyle federasyonda yeni bir başkan görebi başında. Kendisiyle cumartesi görüştük, o görüşmenin değerlendirmesini yaptık. Ben açıkçası çok sağlam bir irade gördüm. Ne kadar iradeli olduklarını gördüm. Ben Ali Koç başkanıma ve aynı zamanda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Sayın Büyükekşi, çarşamba yayıncı kuruluş ile görüşecek. Toplantının sonucuyla alakalı en sağlıklı bilgiyi kendisinden alabiliriz." dedi.Sözlerine Ahmet Ağaoğlu'na ve Kulüpler Birliğine teşekkür ederek başlayan Ali Koç, "Ben de şahsım, kulübüm ve diğer tüm kulüpler ve Türk futbolu adına teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Zaten çok yoğun işlerimiz var. Hepimizin stresi yoğun. Bütün bunların üstüne kulüplerin başkanı olmak bayağı bir yük teşkil ediyor. Sayın Ağaoğlu'nun anlattığı gibi tarihin en garip sezonunda başkanlık yaptı. Ama şunu net söyleyebilirim, her zaman bizim adımıza pozisyon aldı." açıklamasını yaptı.Türk futbolunun sorunlarından bahseden Koç, "Ahmet Ağaoğlu, ağır bir yük taşıdı. Bu garip sezonda çıtayı çok yükseltti. Hepimiz canı gönülden tebriklerimizi sunduk. Bir sene çok uzun bir süre değil ama ağır bir büyük. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda Ahmet Ağaoğlu da olmayı kabul etti, sağ olsun. İnşallah yeni yönetim bu çıtayı daha yukarı çıkartabilir. Allah yardımcımız olsun, Türk futbolunun sorunları hepimizin bildiği gibi her geçen gün kronikleşiyor. Federasyonun ilk 2-3 gündeki performansı umut vadediyor. Bu çok önemli bizim için. Ne kadar temasımız olsa da eski federasyonla mesafe kat edemiyorduk. 2-3 günlük mesafe çok önemli." ifadelerini kullandı.Ali Koç son olarak, "Bu ortamda en iyisini alsa bile hak edişin çok gerisindeyiz. Yeni spor yasası var, bize çok ağır yükler yükleniyor. Hepsini biliyorsunuz. Ama bazı konular tamamen bizim dışımızda, kovid gibi, enflasyon gibi. Büyük kulüplerin başka gelirleri de var ama Anadolu kulüplerinin yüzde 80'i naklen yayından geliyor. Son iki sene de yüzer milyon indirim oldu. Sayın Büyükekşi'nin aldığı en alt nokta, inşallah düşünceleri gerçekleşir. Bugünden itibaren bir sonraki ihalenin hazırlıklarını yapmak gerekiyor. Bu rakamlarla bizim Avrupa'da rekabetçi olmamız mümkün görünmüyor." diyerek sözlerini noktaladı.