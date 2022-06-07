Ali Koç ve Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan zirvesi!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın geleceği belirsizliğini korurken tecrübeli oyuncu için flaş bir iddia geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için dün bir araya geldi.



İsmail Kartal döneminde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan ve yeni teknik direktör Horge Jesus'un da kadroda düşünmediği Ozan Tufan'ın Hull City ile her konuda anlaştığı ifade edildi. Resmi imzaların atılması için Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor.



SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR



Fenerbahçe ile Hull City ödeme planı konusunda son detayları görüşüyor. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldı. İki kulübün bu transfer için anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.





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