Ali Koç'un tesis hayali gerçek oluyor!

2023'TE BİTMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de dev tesis hayali gerçeğe dönüyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yakınlarında 100 dönümlük arazi için imzaları attı.Fenerbahçe'nin futbol takımlarının tamamı bu tesislerde toplanacak. A Takım, Can Bartu'dan taşınıp bu alanda 10-11 yaş grubundan itibaren tüm alt yaş kategorileriyle aynı tesislerde yer alacak. Hedef, Real Madrid gibi dünya deviyle aynı yapıya ulaşmak.Projede ilk etapta en az 6 antrenman sahası yapılacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, boks, atletizm, voleybol gibi tüm olimpik branşlara hizmet verecek. Genç futbolcularla yapılan imza töreninde araziyle ilgili ilk müjdeyi alan Başkan Ali Koç ve yönetimi, kulübün geleceği olarak gördüğü, Avrupa'da da parmakla gösterilecek olan Futbol Akademi Projesi'ni Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirmeyi hedefliyor.