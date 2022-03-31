Ali Koç'un tesis hayali gerçek oluyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katkılarıyla Samandıra'da 100 dönümlük arazi için imzalar atıldı. 2023'e yetişmesi beklenen dev yerleşkede A Takım ile alt yaş grupları bir araya gelecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Sözcü
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Ali Koç'un tesis hayali gerçek oluyor!
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31 Mart 2022 11:03
Fenerbahçe'de dev tesis hayali gerçeğe dönüyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yakınlarında 100 dönümlük arazi için imzaları attı.

Fenerbahçe'nin futbol takımlarının tamamı bu tesislerde toplanacak. A Takım, Can Bartu'dan taşınıp bu alanda 10-11 yaş grubundan itibaren tüm alt yaş kategorileriyle aynı tesislerde yer alacak. Hedef, Real Madrid gibi dünya deviyle aynı yapıya ulaşmak.



2023'TE BİTMESİ BEKLENİYOR

Projede ilk etapta en az 6 antrenman sahası yapılacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, boks, atletizm, voleybol gibi tüm olimpik branşlara hizmet verecek. Genç futbolcularla yapılan imza töreninde araziyle ilgili ilk müjdeyi alan Başkan Ali Koç ve yönetimi, kulübün geleceği olarak gördüğü, Avrupa'da da parmakla gösterilecek olan Futbol Akademi Projesi'ni Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirmeyi hedefliyor.



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