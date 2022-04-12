Ali Koç'un övgüsü sonrası Trabzonspor kazanamadı

Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken lider Trabzonspor'un son 3 haftada 2 puan alması dikkat çekti.



29. hafta sonunda Ali Koç'un yaptığı açıklama ise sosyal medyanın gündemine oturdu.



Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Mart 2022'de "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil." açıklamasını yapmıştı.



Bu sözlerin ardından bordo-mavililer çıktığı 3 maçta sadece 2 puan alabilirken sarı-lacivertli taraftarlar bu detaya dikkat çekti. (Karadeniz Gazetesi)





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