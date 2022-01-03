Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Haber; Sporx.com
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Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif
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03 Ocak 2022 10:32
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İşte yapılan resmi açıklama;

"Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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