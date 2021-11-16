Ali Koç'un Galatasaray'a galibiyeti yok

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 karşılaşmada Galatasaray mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu 8 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 6 maç ise berabere sonuçlandı. NEF Stadyumu'nda oynanan son 4 karşılaşmanın tamamı berabere biterken, bu maçların 3'ünde ise gol sesi dahi çıkmadı.



ALİ KOÇ GALİBİYET GÖREMEDİ

1668 gündür Galatasaray'a karşı kazanamayan Fenerbahçe'de 2018'de başkan seçilen Ali Koç galibiyet sevinci yaşayamadı. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira da Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamayan bir diğer isim olarak ön plana çıktı.



Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosunda bulunan 32 futbolcunun tamamının Galatasaray'a karşı galibiyet görmemiş olması da derbi öncesi dikkat çeken bir başka istatistik oldu.







