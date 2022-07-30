Ali Koç: 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratları hakkında açıklamalar yaptı.



UEFA başta olmak üzere Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kınayan Ali Koç, Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini açıkladı. İşte Ali Koç'un konuyla ilgili açıklamalarının tamamı...



UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz.



PUTIN TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Neyse çocuk da hareketlidir, olabilir. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bie yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı.



LUCESCU'NUN TOPLANTIYA KATILMAMASI

Ali Koç: "Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil."



Can Gebetaş: "Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı."



"FENERBAHÇE AĞIR GELİR"

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Öfkeliyim, kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik. Bizi Shakhtar'a sorun. Yardım maçı yaptık. 15 günlük masraflarını biz karşıladık.



"BÜYÜKELÇİ'Yİ KINIYORUM"

Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolmuşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz.



"SPOR VE SİYASET İÇ İÇE GİRMEMELİ"

UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor ve siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? Tezahürattaki kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?



"KİM NEYE KARAR VERİYOR?"

Milli Takımımız, şehitlerimiz için siyah kol bandı takmak istedi. Aynı UEFA, İtalya'ya izin verdi. Kim, neye karar veriyor? Başakşehir maçında asker selamı vardı, üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonucunda iş para cezasıyla kapatıldı. Paulo Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu ama ceza verildi. UEFA kendini siyasete sokmasın! 1995'te Müslüman erkekler katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Avrupa'da dünya savaşından sonra en büyük katliam olarak tarihe geçti.



