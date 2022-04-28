Ali Koç: 'UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor'

Kulüpler Birliği Vakfı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nun ilk gününde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda finansal zorluklar başlıklı konuda açıklamalarda bulundu.



Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, ECA, FIFPRO gibi paydaşların temsilcilerinin de yer aldığı genel kurulun ana teması "Finansal Sürdürülebilirlik" oldu.



"EN ÇOK ŞAMPİYONLUĞU OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞKANIYIM"



Organizasyonun ilk oturumunda söz alan Ali Koç, Türk futbolunda yaşanan finansal zorlukları anlattı. Öncelikle kendisi ve Fenerbahçe ile ilgili bilgiler veren Koç, "Türkiye'de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıyım. İş insanıyım. Biz aynı zamanda futbol kulübünden fazlasıyız. Yaptığımız bu farklı spor etkinlikleri bize finansal zorluklar da getiriyor. Geçen sene Türkiye olimpiyatlara 108 sporcu ile katıldı, bu sporcuların 22'si Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusuydu. Bu branşların çoğunda ise neredeyse sıfır gelir var. Gelir olanlar da maliyeti karşılamıyor. Bu bize çok yük getiriyor. Bunları ne kadar devam ettirebiliriz, soru işareti. Kulüplerin statüsü değişsin demiyorum ama bu kulüplere kamu şirketleri tarafından yatırım yapılması gerekiyor." dedi.



"SEÇİMLERİN 2-3 YILDA BİR OLMASI BASKI YARATIYOR"



Türkiye'deki futbol yapılanmasını anlatan Koç, "Ülkemizde kulüp başkanlığı seçimleri 2 ya da 3 yılda bir yapılıyor ve bu da başkan ve yöneticilerde baskı yaratıyor. Kısa sürede başarıya ulaşma isteği, kötü planlamayı da beraberinde getiriyor. Bizim ligimiz Avrupa'nın en yaşlı yabancı oyuncu sayısına sahip. Akademilere ve altyapılara yapılan yatırımlar da bu doğrultuda çok sınırlı kalıyor." diye konuştu.



"UEFA'NIN BİZİ ANLAMASI GEREKİYOR"



Ekonomik yapı ve borçlanma konusuna vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı, "2012-2013 yıllarından önce TL güçlüydü ve daha iyi bir yapı vardı. Bu yapı, kulüplerin borçlanma iştahını arttırdı. 2013'ten sonra TL değer kaybetmeye başladı ama kulüpler harcamalarını azaltmadı ve bu harcamaların çoğu kredi ile yapıldı. 2018'den sonra da kulüpler borçlanmalarıyla hizmet göremez hale geldi. Devlet bankalarıyla yapılandırılmaya gidildi. Bu kısa süre için bize nefes aldırdı. Enflasyon, döviz kuru ve pandemi derken yayın gelirlerinde de düşüşler yaşandı ve sistem işleyemez hale geldi. Gelirlerimiz TL üzerinden, masraflarımızın ise %80-85 i döviz üzerinden. UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor" dedi.



"TOPYEKÜN MÜCADELE ETMELİYİZ"



Spora olan tutkusu ve çocukluk hayali olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ile de konuşan Koç, "Ülke sporunun kalkınması için hep birlikte topyekûn mücadele etmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.



Ardından kürsüye gelen İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer, İsviçre Süper Ligi reformu ve kulüpler ile İsviçre'deki profesyonel futbola olası mali katkılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



La Liga Başkanı Javier Tebas da, CVC Capital Partners, LaLiga ve kulüpler arasındaki iş birliği ve özellikle bunun İspanyol futbolu ve kulüplerinin finansal sürdürülebilirliğine faydası üzerine görüşlerini aktardı.



Ardından Ali Koç, İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer ve İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer birlikte soruları yanıtladı.



"OLMAMIZ GEREK POZİSYONDA DEĞİLİZ"



Süper Lig'in marka değerinin ve ekonomisinin değer kazanması için yapılması gerekenlere dikkat çeken Koç, "La Liga'nın ülkeye katkısını düşünün. Biz şu an olmamız gereken pozisyonda değiliz. Yatırım çekmek için ürünü iyileştirmemiz gerekiyor. 5 sene içinde yayın gelirlerinden ciddi kaybımız oldu. Ligimiz fiziksel olarak rekabetçi ama Avrupa'da ilk 5 ligin gerisindeyiz. Gişe gelirleri, maç gelirleri, reklam ve forma satışının yanı sıra dijitalleşme gibi ekonomik açıdan yeni kanallar yaratmalıyız. Ekonomi sosyal medyadan geçiyor. Bu konuda da Avrupa'nın gerisindeyiz. Sahada rekabet var ama başka birçok konuda kulüpler arasında ortak çıkarımız da söz konusu. Bir masa etrafında bir ara gelinmeli. Kulüpler Birliği bu konuda çözüme daha yakın" dedi.



La Liga Başkanı Javier Tebas bu bölümde ekonomik olarak sürdürebilirliğin önemine vurgu yaparken, İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer ise UEFA tarafında rekabetten ziyade dayanışmanın ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.



Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, 29 Nisan Cuma günü yapılacak basın toplantısıyla tamamlanacak.









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