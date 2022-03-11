Ali Koç: 'Türkiye de Trabzon'dan büyük derler'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Sar-lacivertlilerin başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Anadolu futbolu 4'ten büyüktür" sözlerine de değindi ve, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Anadolu futbolu 4'ten büyüktür' ifadesini iyi niyetli söylediğini düşünüyorum. Anadolu, 4 büyük, 3 büyük diye ayrıma girmemek lazım. Kötü bir niyet aramıyorum ancak bunu söylersen, 'Türkiye de Trabzon'dan büyük' derler. İyi niyetli söylenmiş bir şeydi başkanın sözleri." ifadelerini kullandı.



Ali Koç, ayrıca, "İstanbul'un 3 büyükleri olmasa, Anadolu kulüplerinin ayakta durabilecek bütçesi olmaz. Dekoderin yüzde 80-90'ını 3 İstanbul kulübü sattırıyor. Bu havuz da Anadolu'ya paylaştırılıyor." şeklinde konuştu.





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