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Ali Koç transfer ve borçlar için konuşacak

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 10 Temmuz Salı günü sarı-lacivertli camiaya sesleneceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye
Ali Koç transfer ve borçlar için konuşacak
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09 Temmuz 2018 09:36
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 10 Temmuz Salı günü sarı-lacivertli camiaya sesleneceği öğrenildi.

Seçim sürecinde şeffaflık sözü veren Ali Koç ve ekibi göreve geldikleri günden beri inceledikleri kulübün hesaplarını netleştirerek mali tabloyu ortaya çıkardı. Koç'un salı günü düzenleyeceği basın toplantısında Fenerbahçe'nin borcunu kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Temlik altındaki gelirleri, ipotek edilen varlıkları, faiz yükünü detaylarıyla anlatacak olan Ali Koç, eski yönetimin yaptığı harcama kalemleri hakkında da kapsamlı bir sunum yapacak.

Ortaya çıkan mali durumu nasıl istenilen duruma getireceklerini de ifade edecek olan Başkan Ali Koç'un, bu süreçte özellikle futbol takımına yapacakları takviyeler hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

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