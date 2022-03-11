Ali Koç: 'Trabzonspor ile puan farkı tesadüf değil'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ali Koç, Trabzonspor'un elde ettiği puanın tesadüf olmadığını ve şu anda açık ara en iyi futbolu oynadıklarını söyledi.
Karadeniz ekibinin hakemler yardımıyla değil, oynadıkları iyi futbolla bu konumda olduğunu belirten başkan, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil. Trabzonspor, daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Doğruya doğru, iyiye iyi demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra."
Ali Koç, Trabzonspor'un elde ettiği puanın tesadüf olmadığını ve şu anda açık ara en iyi futbolu oynadıklarını söyledi.
Karadeniz ekibinin hakemler yardımıyla değil, oynadıkları iyi futbolla bu konumda olduğunu belirten başkan, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil. Trabzonspor, daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Doğruya doğru, iyiye iyi demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra."