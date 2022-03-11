Ali Koç: 'Trabzonspor ile puan farkı tesadüf değil'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.Ali Koç, Trabzonspor'un elde ettiği puanın tesadüf olmadığını ve şu anda açık ara en iyi futbolu oynadıklarını söyledi.Karadeniz ekibinin hakemler yardımıyla değil, oynadıkları iyi futbolla bu konumda olduğunu belirten başkan, şu ifadeleri kullandı: