Ali Koç: 'TMOK ile güç birliği yaptık'

Koç Holding, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsorluğunu üstlendi. Koç Holding ve TMOK arasındaki iş birliğini değerlendiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Kurucumuz M erhum Vehbi Koç'un 'Ülkem Varsa Ben de Varım' sözünden hareketle ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını bir bütün olarak görüyoruz. Spora yaptığımız yatırımı da toplumsal kalkınmanın önemli bir sacayağı olarak konumlandırıyoruz. Topluluğumuz çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerimizle çok farklı branşlarda birçok spor faaliyetini destekliyoruz. Sporun tüm topluma yayılması ve Türkiye'nin küresel ölçekte spor alanında da önemli bir marka olması yönünde var gücümüzle çalışıyoruz. Koç Topluluğu olarak sporu, birleştirici bir unsur olmanın ötesinde, dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play gibi, her zaman savunucusu olduğumuz insani değerleri de içinde barındıran çok önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün 'Olimpik değerlere katkı' olan kalıcı temasını belirlerken de bu değerleri esas aldık. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil etmesinin önemini vurguladık. 2017 yılından bu yana ödülü kazanan sporcularımızdan Yasemin Adar, Taha Akgül, İlke Özyüksel ve İbrahim Çolak bu yıl Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Spor ülkemiz için önemli bir değer ve bu değerin bizi birleştiren bir unsura dönüşmesi için emek harcamamız gerekiyor. Bunun için de sporun farklı alanlarında dünyaya anlatacak başarı öykülerimizi arttırmamız ve böylesi başarılı sporcularımızı desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Bu olağanüstü zor zamanlar; özünü insani değerlerden alan Olimpik değerlerin toplumda yaygınlaşmasının, birlik ve beraberliğin, ayrışmamanın, değerler etrafında birleşmenin önemini, kıymetini bir kez daha fark etmemizi de sağlıyor" dedi.



Ali Y. Koç: "Türkiye'nin başarılı bir spor ülkesi olması ve Türk sporunun uluslararası camiada dostluk, mükemmellik ve saygı gibi insani değerler üzerinden tanınması için çalışmaya devam edeceğiz."



Sporun zirvesi olarak nitelendirilen Olimpiyatlarda milli sporcuları desteklemekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Ali Y. Koç, "2013 yılında İstanbul'un Olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmesi için yürüttüğümüz büyük kampanya sürecinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yollarımız kesişmişti. O dönem de Koç Topluluğu olarak elimizi taşın altına koymuş, ülkemiz için adeta tek yürek olmuştuk. Bu zor günlerde de yeniden güç ve kader birliği yapmak üzere TMOK'un ve milli sporcularımızın yanındayız. Koç Holding olarak ülkemizin değerlerini Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsorluğunu üstlendik. Bu vesileyle, amaçlarından bir an olsun kopmadan, 1 yıl gecikmenin getirdiği olağanüstü konsantrasyon zorluklarına rağmen azimle ve vazgeçmeden antrenmanlarını sürdürerek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 18 branştan şu ana kadar kota almış 100'e yakın sporcumuza başarılar diliyorum. Her bir olimpiyat sporcumuzun temsil ettiği değerlerin, Olimpiyatlar yolunda gerçekleştirdikleri fedakârlıkların, adanmışlığın, vatan sevgilerinin ve hayattaki duruşlarının hem bizler, hem gelecek kuşaklar için madalyaların çok daha ötesinde büyük bir manevi miras olduğuna yürekten inanıyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile güç birliğimiz neticesinde Türkiye'nin başarılı bir spor ülkesi olması ve Türk sporunun uluslararası camiada dostluk, mükemmellik ve saygı gibi insani değerler üzerinden tanınması için çalışmaya devam edeceğiz " dedi.



TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise "İnsan yaşamının her alanını, her sektörü derinden etkileyen pandemi koşullarına rağmen, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, TMOK olarak en fazla sayıda milli sporcumuza, en fazla oranda destek sağladığımız Oyunlar oldu. Bunu, Türk sporunun gelişimine ve ülkemizde Olimpik değerlerin yaygınlaşmasına, milli sporcularımıza destek olmaya, bizlerle aynı heyecanı paylaşan, aynı önemi veren paydaşlarımız sayesinde başardık. Koç Holding ile Türk sporunu destekleme bağlamında, uzun yıllara dayanan iş birliğimizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları vesilesi ile bir adım daha öteye taşıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Koç Holding, Türkiye'nin dünyada bir spor ülkesi olarak anılmasına, Olimpiyat Oyunları'nda hak ettiği noktaya ulaşmasına ve milli sporcularımızın ömürlerini adadıkları hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olan, ülkemizin en değerli ticaret ve sanayi kuruluşlarının başında yer almakta. Dolayısıyla, TMOK olarak, bizimle ortak ideallere sahip bir paydaşımız ile bu iş birliğini gerçekleştiriyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.