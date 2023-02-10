Ali Koç: 'Tırlarımız yağmalanmadı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde kulüplerin yaptığı yardım çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "İşte bu da Türk milletinin güzelliği, yüceliği." dedi.



Felaket bir tablo olduğunu gün geçtikçe daha da fazla gördüklerine işaret eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama bizleri en çok mutlu eden de bu saatten sonra mucize dediğimiz, bugüne kadar kurtarılan insanlar, analar, babalar, yavrularımız bize moral, motivasyon, güç veriyor. Dün de söylediğim gibi, Allah ülkemize, afetzedelere, vefatı olanlara, yaralı dostlara, aile fertleri olanlara sabır, kuvvet, metanet versin. Zor olacak ama omuz omuza hep beraber bu sıkıntılı süreci de aşacağız, aşmak zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. İnşallah tez zamanda normal günlere döneriz."



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e bu işbirliği için teşekkür eden Ali Koç, "Dün de söyledim. Haksızlık etmeyelim. Tüm futbol paydaşları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizler, medyamız, doğal olarak 4 büyük kulüp üstüne odaklanıyorsunuz ama inanın bütün Süper Lig takımları ve diğer spor kulüpleri ellerinden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Onu da lütfen göz ardı etmeyelim. Bugün bu kıyamette, bu felakette, bu afet durumunda Türk sporu, sadece futbol kulüpleri değil, takdire şayan bir iş çıkarmıştır. İnşallah böyle bir iş çıkartmak zorunda bir daha kalmayız. Türk spor dünyası, daha evvel de olduğu gibi, ülkesi için, vatanı için ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.



"Tırlarımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz"



Tır şoförünün yanına giderek, iyi dileklerini ileten Ali Koç, sözlerini şöyle bitirdi:



"14-15 saat yolu var, tek şoför gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Tırları da bize sağlayan bütün firmalara teşekkürler. Bir tır dolunca hemen yerine boş tır geliyor, dolduruyoruz. Bütün nakliye firmalarına teşekkürler. Onlar da kendi alanlarında, ellerinde ne güç varsa bize tahsis ettiler. 14-15 saat yol gidiyorlar. Yolda bizi arıyorlar. Vardıkları zaman video çekiyorlar. Teslim ettikleri kurum, kişi kimse, bize iletiyorlar. Onun için de bizzat tırlarımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz."



Ali Koç ve beraberindekiler daha sonra Osmaniye'ye gidecek tırı alkışlarla uğurladı.



