Ali Koç: "TFF'den memnun olan var"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası kulüplerin TFF'nin istifa etmesini isteyip istemediğiyle ilgili açıklama yaptı.

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Ali Koç: 'TFF'den memnun olan var'
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13 Aralık 2023 20:31
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası kulüplerin TFF'nin istifa etmesini isteyip istemediğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF'den çok memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. Niyetine destek olalım ama bu kadrolarla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlayamayacağını düşünen kulüplerimiz var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Federasyonlar, MHK'ler değişiyor ama sorunlar devam ediyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize ifade etti, bakalım ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

HALİL UMUT MELER AÇIKLAMASI

Halil Umut Meler ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

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