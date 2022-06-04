Ali Koç: 'TFF Başkanı asla olamaz!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.



"NE HARCAMA LİMİTLERİ, NE OYUNCULAR BELLİ"



Ali Koç, açıklamasında, "Türk futbol ikliminde oluşturulan bu ilginç havanın kolay kolay olmayacağını söyleyelim. Diğer kulüpler de bize hak vereceklerdir. Buna hep birlikte dur diyelim. Önümüzde TFF seçimleri var. Dün bir toplantı oldu. Bu toplantıya bildiğiniz gibi Kulüpler Birliği'nde Genel Kurul yapılana kadar biz katılmıyoruz. Faydaları da oluyor. 2 adaydan bahsediliyordu, 1 aday çıktı. Tarihin en garip, en duyarsız, futbolun menfaatlerine en uzak, kullanılmaya en elverişli bir TFF ile buraya kadar geldik. Ne harcama limitleri, ne oyuncuları belli" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLU İÇİN DÖNÜM NOKTASI"



"Önümüzü göremiyoruz. TFF'deki seçim Türk futbolu adına bir dönüm noktasıdır." sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Ne olacak, 1 sene içinde giderler diyebilirsiniz. Ama 1 sene az bir zaman değil. Bu gidişat, gidişat değil. Beterin beteri var konumuna gelmekten korkuyorum. Tüm kulüplere sesleniyorum. Futbolla alakası olmayan, iş dünyasının bir mensubunun futbol dünyası olan insanlara danışmadan, 1-2'sine danışarak, Cumhurbaşkanımıza isim götürerek, "Bu kişi TFF Başkanı olsa iyi olur" denmesini anlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı böyle istiyor denilerek bize sunulması, kabul edebileceğimiz bir durum değil. Süreç yönetimi olarak söylüyorum. Aynı kişi, bir evvelki TFF'nin oluşumu ve kurgulanmasında da rol alan kişidir" dedi.



Sözlerini sürdüren Ali Koç, "Çıktığım televizyon programında, bundan sonra TFF Başkanı olacak kişinin dik durabilecek bir konumda olması gerektiğini ve yumuşak karnının olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Burada her kelimeyi dikkatli seçmem gerek. Argümanın nereye gitti belli. Devletimiz, kamuya personel alırken o kadar ince, detaylı sorgulamalar yapıyor ki. Bir daha bu söz konusu terör örgütüne mensup kimsenin memur olmaması için müthiş bir filtreden geçiriliyor." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayrıca, "Telefonunda By-lock çıktığı için büyük sıkıntılar yaşadığını bildiğimiz kişiler var. TFF bana göre; kamu değil belki özel ama aynı hassasiyet ve incelikle, yönetimden personele kadar belirlenmesi gerek. Fenerbahçe SK olarak biz bunu gündeme getirmek zorundayız. Çünkü biz bu örgütün saldırısına uğradık. İtibarımız, saygınlığımız zedelendi, yerle bir oldu. Belimizi büktüler. Yeni yeni toparlanıyoruz. Masum insanları hapse tıktılar. Türk futbolunda bana göre bu örgütün unsurları halen devam etmektedir." açıklamasını yaptı.



"YENİ BİR ADAY BULUNMASI LAZIM"



Ali Koç, "Şu anda 1 kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost olan biridir. Kendisiyle de paylaştım, yani arkadan konuşmak yok. Fenerbahçe'nin hassasiyetini TFF'nin bir şehrin takımının etrafında yapılandırılmasıyla ilgili duyduğumuz rahatsızlığı herkes biliyor. TFF'deki kişilerin ailesinden kimsesinin bu yapıyla bir ilişkisi olmamalı. İlerleyen günlerde tek tek ifade etmek zorunda kalacağız belki. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek için bu gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



"YUMUŞAK KARIN OLUŞTURABİLECEK BİR DURUM VAR"



Mehmet Büyükekşi için de konuşan Ali Koç, sözlerini, "Bende olan bilgiler çerçevesinde sayın adayın, aday olması diğer kişilerin hakkını yemektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sizin isminiz kullanılarak bazı şeyler söyleniyor. Lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla sıkıntım yok. Hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum; yumuşak karın oluşturulabilecek bir durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin konuyu da takip etmesini istiyorum. Güzel ülkemizin tadına varalım. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bilmenizi rica ediyorum. Kusurumuz varsa affola, herkese teşekkürler." açıklamalarıyla tamamladı.



