Ali Koç: 'Terim aday olursa desteklemeyiz'

Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında TFF Başkanlığı konusu da Fatih Terim'in aday olma ihtimali sorusuna cevap verdi.



Ali Koç Ahmet Çakar'ın kendisine yönelttiği "Fatih Terim, TFF Başkanlığı için aday oldu, ne yaparsınız?" sorusuna "Yanlış olur, desteklemeyiz." cevabını verdi.



"BİZ BİR KADRO ÇIKARABİLİRİZ"



TFF'nin tarihin en kötü dönemini yaşadığını belirten Koç, "Tarihin en kötü TFF'sinden bahsediyoruz. TFF Başkanlığı için kritik dönemeç! Kulüpler Birliği olarak biz bir kadro çıkarabiliriz" sözlerini kullandı.



"BAŞKALARI TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMEYE MÜSAİT OLMAMALI"



Başkan Koç ayrıca TFF Başkan adayının olmasını istediği özelliklerini ise şöyle sıraladı: "TFF Başkanlığı için kimse adaylığını açıklamadı. Nihat Özdemir'in yumuşak karnı vardı, devletle de çok iş yapıyordu. Bu da yumuşak karın. Yani kullanılmaya müsait. Yeni bir seçim var, başkan adayı kadar, yönetim kurulu da çok önemli. Futboldan anlayan insanlar lazım. Aday olacak insanın suç örgütü ile alakası olmaması lazım. Bankalara, özel sektöre borcu olmamalı. Başkaları tarafından yönlendirilmeye müsait nitelikleri özellikleri olmayan bir kişi olmalı."





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