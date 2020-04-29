Ali Koç telefondan transferi sordu; Steven Caulker

Fenerbahçe, Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un ardından savunmacısı Steven Caulker'ı da gözüne kestirdi. Göreve geldiğinden beri en çok transferi stoper bölgesine yapan, ancak derdine derman bulamayan yönetim, çareyi Alanya'da arıyor.Akdeniz ekibinin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı İngiliz savunmacı Steven Caulker sarı-lacivertlilerin gözdesi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerinden olan 28 yaşındaki stoper için Başkan Ali Koç, Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla özel olarak görüştü.Başkan Ali Koç'un bir sene daha sözleşmesi olan Caulker için oyuncu takasının yanı sıra para teklifi yaptığı, Alanya'nın da transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.Ekonomik ancak yarışmacı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe için Steven Caulker tam aranan kan. Kariyerine Tottenham'da başlayan İngiliz, Premier Lig'de birçok takımın formasını giydi. Alanyaspor'un Ocak 2019'da İskoç ekibi Dundee'den bedavaya renklerine kattığı Caulker bu sezon 22 lig maçında attığı bir gol ve yaptığı beş asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.