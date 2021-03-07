Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında yapılacak seçimde aday olup olmayacağı ile ilgili flaş bir mesaj verdi.Başkan Ali Koç, ailesinde yeniden aday olmaması yönünde talepler olduğunu ifade ederken, henüz kararını vermediğini ifade etti.NTV'de konuşan başkan, "3 senede çok şey yaşadık, tahminlerin ötesinde sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğimiz başarısızlıklar gördük ki çok büyük fedakarlıklar yaparken, çok uğraşırken.Daha köprünün altından çok su akar." dedi.Türkiye'deki futbol ortamının değişmesinin zaman gerektirdiğini de belirten Ali Koç, "Benim taşıdığım zihniyet, ilkeler, yapıcı rekabet, sahada kora kor rekabet, saha dışında beraber hareket edelim falan, gösteriyor ki Türkiye bu işten çok daha uzak, o noktalara gelmesi zaman alacak. Bu da ciddi maddi manevi fedakarlık gerektiriyor.Benin yaşadıklarımı kimse yaşamayacak. Ben aday olursam ne kadar imkanım olursa, aday olanların da olacak." ifadelerini kullandı.