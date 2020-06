Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021 yazında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına dair gelen soruya yanıt verdi.



Ali Koç, "Her ne kadar seçimden önce Fenerbahçe'yi özellikle finansal anlamda düzlüğe çıkarmak için bize en az 2 dönem gerekli demiş olsak da şu an 1 yıl sonraki seçimi konuşmak için henüz çok erken. Kongre üyelerimiz bize 3 yıl için görev verdiler ve ilk 2 yılında maddi anlamda devralmış olduğumuz tablodaki gidişatı bir nebze düzeltmeyi başarsak ve gelir kaynaklarımızı arttırmış olsak da özellikle amiral gemi futbolda şampiyonluk yaşayamadık. Şu an sadece önümüzdeki 1 yıla odaklanmış durumdayız. Ancak o gün için aday olup olmamaktan öte şunu kesin olarak söyleyebilirim ki aday olsak da olmasak da biz Fenerbahçe'ye yakışan bir süreç gerçekleştireceğiz." dedi.



"BEN ADAY OLMAZSAM DA..."



"1 sene sonraki seçimde, tüm başkan adaylarımız özgürce kulübümüzün televizyonuna çıkacak, fikirlerini, projelerini, mevcut şartlarda neyi nasıl yapabileceklerini Fenerbahçe demokrasisi altında, medenice anlatacak." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "Ben de aday olursam o günün şartlarında ve gerçeklerinde çıkar projelerimi, neyi nasıl yapacağımı anlatırım. Aday olmazsam da birkaç cümlem elbette ki olacaktır. Bu konularda tüm camiamız rahat olsun." ifadelerini kullandı.



"ASLOLAN SADECE FENERBAHÇE'MİZDİR"



Fenerbahçe Başkanı, "İlk 2 senede bazı başarısızlıklarımız olabilir ama biz bu değerleri her şeyden önde tutarız. Şimdi camiamıza tek mesajım; vakit bu ortak sevdamıza destek olma ve önümüzdeki sezon sarı-lacivert başarılar için hep birlikte omuz omuza kenetlenme ve hareket etme vaktidir. Unutmayalım ki görevler, bizler, hepimiz gelip geçiciyiz. Bugün bu görevde biz oluruz, yarın bir başkası. Aslolan ise sadece Fenerbahçe'mizdir!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.