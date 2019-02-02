"BAŞKA TARAFTAR GRUPLARI DA ZİYARET EDECEK"

"G.SARAY FOTOĞRAFI İÇİN DE YERDEN YERE VURULDUK"

''TRİBÜNDE TAVIR YAPMAK TEZAHÜRAT YAPMAMAK OLMAZ''



Hangi sporcu olursa olsun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, ''Tribünde tavır yapmak tezahürat yapmamak olmaz. Maç kötü giderken oyunculara karşı bağırmak kabul edilemez. Bu durum bildiğim bir şey değil ama kabul edilemez. Hepimiz aynı gemideyiz aynı şeyi istiyoruz. Şükrü Saracoğlu'nda rakibi ezmesini maçı koparmasını istiyoruz. Hepimizin gayesi amacı aynı. Orada bir senkronizasyona ihtiyaç var'' diye konuştu.



''SPONSORLUK KONUSU BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEYECEK BİR DURUM''



Ali Koç, sponsorluklar hakkında ise şunları söyledi:



''Sponsorluk konusunda sanki başkaları Fenerbahçe'ye sponsor olmuş da biz kendi şirketlerimizi öne koymuşuz gibi intiba çıkmış ortaya. Bu durum benim için kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu duruma çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Tüzüğümüz anayasamızdır. Oldu bittiye gelecek bir durum değildir. Hazır olduğumuzu anladığımız anda mümkün olduğu kadar katılım sağlandığında düğmeye basarız'' şeklinde konuştu.

Başkanı, bir taraftar grubunun idmanı ziyaret ederek oyuncularla ve teknik heyetle bir araya gelmesinin eleştirilmesi ile ilgili divan kurulunda açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada bu konunun büyütüldüğünü belirten Ali Koç, "Taraftar ziyareti polemik haline gelmiş, konunun çarpıtıldığını düşünüyorum. Birkaç fotodan alınan intiba, ziyaret eden taraftar grubunun da 'gerekeniyaptık' gibi bir hashtag koyması. Bu ne ilk taraftar grubu ziyaretidir, ne de sondur. Burada biz yeni bir canlanmaya ihtiyaç duyarken, bunun içinde taraftar grubu da önemlidir. Bu benim bizzat onay verdiğim bir ziyarettir. Hesap sorma, hesap verme söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.Takımın motivasyon kazanması anlamında bu ziyaretlerin önemli olduğunu söyleyen başkan, "Ben her zaman söyledim, yönetici, başkan, oyuncu, herkes yolcu, taraftar hancıdır. Taraftarın benim nezdimde yeri çok önemlidir. İlerleyen dönemlerde başka taraftar gruplarının da ziyareti olacaktır. Takımımızın her türlü motivasyona ihtiyacının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Takımın en büyük eksiği öz güven eksikliği, maç kaybetme korkusudur ve bunları aşıyoruz. Ersun hocamızın yaklaşım tarzına baktığımız zaman, sadece sahada yaptıkları değil, verdiği psikolojik destek de çok önemlidir. Taraftar grubunun buraya gitmesinin bu kadar önemsenmesini yadırgıyorum, bu ziyaretler devam edecektir." dedi.Bazen bir fotoğrafın çok abartıldığını kaydeden Ali Koç, "Galatasaray maçından sonra, Galatasaray yöneticileri ile çektirdiğimiz 1 kare fotoğraftan dolayı yerden yere vurulmuştuk, bu yüzden buna bu kadar ehemmiyet vermiyorum." diye konuştu.