Ali Koç'tan yabancı teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç futbolcu için düzenlenen imza töreninde, teknik direktör konusuyla ilgili açıklama yaptı.



"İNŞALLAH İSMAİL HOCA..."



"İsmail Hoca ikinci adam olmak istemiyor, nasıl bir karar alacaksınız?" sorusunu yanıtlayan Ali Koç "İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. Yardımcı hoca olmayı istememek, İsmail hocanın en doğal hakkıdır. İsmail hoca, bize daha çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir." dedi.



"6 AY SONRA YABANCI HOCA..."



İsmail Kartal ile ilgili sözlerine devam eden Ali Koç "İsmail Hoca'nın Fenerbahçeliliği size örnek olsun. 6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben kendisini 19-20 yaşımdan beri tanırım. Ne yönetici, ne başkan olarak değil ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Ona 1 kere kızmışımdır. Ankaragücü maçından sonra biraz abarttı. Ona da söyledim. Ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu ben biliyorum. Ona şapka çıkartmak lazım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla." diye konuştu.



"AZ KALDI"



"Teknik direktör konusu hakkında burada bir açıklama yapacak mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Ali Koç "Teknik direktör konusuna değinecek bir şey olsa değinirim. Az kaldı ama..." dedi.



"YENİ HOCA KİM OLURSA..."



Ali Koç ayrıca "Üç senedir bir fark var. Genç arkadaşlar, a takımla idmana çıkıyorlar. 1.5-2 saat. Sonra bitiyor. Bu arkadaşların, bu profildeki oyuncuların ekstra çalışması lazım. 36 yaşındakine verdiği idmanla, 17 yaşındaki çocuğun idmanı aynı olamaz. Hem fiziken, hem mental, hem mevkisel hocalık yapacak biriyle ilerleyeceğiz. Hoca kim olursa olsun..." açıklamasını yaptı.





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