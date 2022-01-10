Ali Koç'tan tribünlere alkışlı tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından Adana Demirspor maçını tribünden takip etti. Ancak sarı-lacivertlilerin başkan, yine istifa tezahüratlarıyla karşılaştı.



Adana Demirspor maçında Fenerbahçe'nin 2-1 geriye düşmesinin ardından taraftarların bir bölümü "Ali Koç istifa" diye bağırdı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hemen önünde yer alan taraftarların istifa diye bağırmasının ardından onları alkışlayarak tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Adana Demirspor karşılaşmasında zaman zaman Ali Koç ve yönetime yönelik tepkilerine devam etti.



Taraftarlar ayrıca "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin" diye bağırdı.





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