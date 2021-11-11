Ali Koç'tan transfer ve 3'lü sistem sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de gündeme dair yaptığı açıklamalarda takımın sistemi ve transfer hakkında konuştu.



İşte Ali Koç'un açıklamaları:



"Bu oyun sistemi en zoru. Herkes aynı frekansta olmalı. Herkes çalışmalı. Bir dişli bozulunca tüm çarklar bozulabiliyor. En zor formasyonlardan birini yapacak birkaç eksiğimiz var. Sezon başında biliyorduk. Hoca bu riski aldı. 3'lü formasyon Türkiye'de pek tutmuyor. Git kafanı dinle dedik. Git 24 saat şalteri kapat, sonra çözümü buluruz dedik. Hocamız kendi oyun sistemiyle ilgili, bu kadroya daha çok uyabilecek sistemin ne olduğuna dair çözümü düşündü.



Fenerbahçe hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Bunlar hurafe. Hoca değişikliği daha önce yaptık, verim alamadık. Biz hocamızdan memnunuz. Problemleri çözülebileceğine dair şüphemiz yok. Kaç ülkede çalışmış, şampiyon olmuş bir hoca. Biz bu hocayla devam edeceğiz."



"DEVRE ARASI HAMLELERİ YAPACAĞIZ"



"Devre arası gereken müdahale yapılır. Bu kriz yönetilir. Fenerbahçe yükselişe geçecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Destekleyip desteklememek taraftarın vereceği karar. Ben görüşümü paylaşıyorum.



En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliği yapıp çabucak hızlı şekilde, devre arasına girerken arayı kapamak, devre arası transferlerini yaparak gereken hamleleri yapacağız. Taraftar rahat olsun. Ancak, psikolojilerini de iyi anlıyorum."





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