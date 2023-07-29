Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer için "2-3 tane daha nokta transfer atışımız var." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan transfer açıklaması
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29 Temmuz 2023 16:20
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu ana kadar iyi transfer yaptıklarını ve 2-3 tane daha nokta atışı yapacaklarını söyledi.

Ali Koç, transfer için şu sözleri kullandı;

"İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."

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