Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, şu ana kadar iyi transfer yaptıklarını ve 2-3 tane daha nokta atışı yapacaklarını söyledi.
Ali Koç, transfer için şu sözleri kullandı;
"İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."
Ali Koç, şu ana kadar iyi transfer yaptıklarını ve 2-3 tane daha nokta atışı yapacaklarını söyledi.
Ali Koç, transfer için şu sözleri kullandı;
"İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."