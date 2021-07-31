Ali Koç'tan transfer açıklamaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan transfer açıklamaları
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31 Temmuz 2021 15:30
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transfer ile ilgili sürpriz açıklamalar yaptı.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"Hocamız da verdiği raporlarda gidecek oyuncuları belirledi. Bir kısmı paylaşıldı. Paylaşılmayan isimler de var. Bu toplantı bitince kulübe gideceğiz, oyuncu, menajer, kulüp temsilcileriyle görüşmeler yapacağız."

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bu bilinçli bir adımdır.

En önemlisi takım olmak, bunu geliştirmek ve bunu yapmayacaklarla yollarımızı ayırmak, bu ruhu yaşatacak futbolcularla yola devam etmek. Hocamız ihtiyaçları belirledi. 3 kesin, mümkünse 4 oyuncunun transferini istiyor."

"BİLİNÇLİ OLARAK BEKLEMEDEYİZ"

"FFP var. Sattığımız kadar oyuncu alabiliriz. Ayrıca TFF'nin limitlerine uymak zorundayız. Manevra alanımız kısıtlı ama var. Bu ağustos ayı transfer penceresi, geçmiş yıllara nazaran daha farklı olacak. Pandeminin etkileri, geçen sezona göre çok daha farklı yaşanıyor. Pandeminin ilk çıktığı sene seyircisiz olacağı tahmin edilmiyordu. Tüm sezon seyircisiz geçti. Şu ağustos ayı, ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya girecek.

Pek çok kulüp, o bildiğimiz örnek olarak gördüğümüz, kıskandığımız, gıpta ettiğimiz, 1 milyar euroluk kulüpler bile finansal sıkıntılar içerisinde. Ellerinde müthiş oyuncu portföyü var. Onlarca, yüzlerce kulüp bu kadroları boşaltmak zorunda finansal sebepler nedeniyle. Hiç düşüneyeceğiniz oyuncular, maaşlarının bir kısmı karşılığında transfer olacaklar. Bilinçli olarak beklemedeyiz."

"BOUPENDZA - MURIQI: YOK!"

"Menajerler, bazı gazeteciler var işin içerisinde. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile 1 kere görüşmedik, hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Vedat'ı çok severiz ama yok. Vedat yeni hocasıyla beraber kulübüyle devam ediyor. Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın."


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