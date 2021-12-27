Ali Koç'tan Trabzonspor camiasına mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz davasının tamamen kapanmasının ardından, FB TV'de açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertlilerin başkanı, Trabzonspor camiasına canlı yayında önemli bir mesaj gönderdi. Fenerbahçe'nin o dönem UEFA'dan men cezası almasıyla ilgili konuşan Ali Koç "Polisler savcılık yapıyordu o dönem. 1. Polis Fezlekesi'ni yazanların hepsi FETÖ'den cezaevinde. FETÖ üyesi oldukları ispatlandı. Bunların yazdığı raporla UEFA'dan men edildik. Dik durabilen bir TFF yoktu o dönem. UEFA, o dönem kararı TFF'ye aldırttı. UEFA'dan bir savcı geldi, Pierre Cornu. O savcıyı alıp terör örgütü üyesi olan o dönemin savcısına götürmek bile Türkiye'ye büyük hakarettir. Pierre Cornu 'Ben geldim, beni havaalanından Arıboğan ve Helvacı aldı' diyor. Sinirleniyor insan düşündükçe. 'Sordum arabada, Fenerbahçe'nin şike yapmamış olma ihtimali yüzde 1 bile mi yok. Kesinlikle yok dediler bana' diyor. TFF ne yapıyor, Türk takımlarının hakkını korumalı. En önemli iki figür orada bunu söylüyor. Sonra diyorlar ki, 'Biz Fenerbahçe'ye karşı bir yaptırım kararı alamayız. Can güvenliğimiz tehlikeye girer. Siz yapın' diyor. Bu adamlar şu an ellerini kollarını sallayarak hayatlarına devam ediyor. Fenerbahçe neler çekti. Onlar da çekecek. Öyle ya da böyle çekecek. Hesap zamanı şimdi! Süreç hukuken bitti ama hesap olarak bitmedi." açıklamasını yaptı.



TRABZONSPOR'A MESAJ



Ali Koç açıklamasında "Trabzonspor camiasına da diyorum. Allahınızı peygamberinizi seversiniz, UEFA şu kararı, bu kararı verdi durumuna girmeyin. Zaten inandırıcılığınız yok, daha da sıkıntıya girersiniz." dedi.



Bordo-mavili kulübe yönelik çağrısına devam eden Ali Koç "UEFA'nın TFF'ye aldırdığı karar, dosyada gizlilik olmasına rağmen paylaşımıdır, 1. Polis Fezlekesi'dir. 1. fezlekeyi yazanların hepsi terör örgütü mensubu çıktı. Dolayısıyla hiç o yola sapmasınlar. Bu iş oldu bitti. Biz Türk futbolunun çıkarı için bu işleri geride bırakmamız lazım. Yok 'O kupa bizim, bu kupa bizim', unutun. Bu kupa bizimdir. Zaten bizimdi. Bizimle kalacak. Sorumlu davranalım, hazmedelim, hayatımıza devam edelim. " ifadelerini kullandı.





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