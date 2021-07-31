Ali Koç'tan TFF'ye aşı ve stat kapasitesi önerisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu ve stat kapasiteleri için bir öneride bulundu.



Ali Koç, "Önerim, stadyum kapasitelerini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım" dedi.



Sarı lacivertli kulübün başkanı, ""Bu sene Allah'ın izniyle yüzde 50 kapasiteyle başlayacağız. Artık taraftarlarımızın birikmiş coşkusuna ihtiyacımız var. O coşkuyla sıkışan maçları alacağımıza olan inancımız tam. Stadyumlarımızı açacak konuma geldik. İyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. TFF'nin birkaç gün önce stadyumlara kimlerin girebileceğiyle ilgili açıklama son derece doğru. Ya aşı olacaksın ya da 250 TL verip her maç için PCR testi olacaksın. Aşıya teşvik için doğru bir karar. Umarım bu kararlar stadyumdan stadyuma, maçtan maça değişmez. Biz seyirci yasağına harfiyen uymaya çalıştık, gittiğimiz stadyumlar ise farklı uygulamalar olduğunu yaşayarak gördük." ifadelerine yer verdi.



