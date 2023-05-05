Ali Koç'tan takıma şampiyonluk için prim sözü

Şampiyonluk için iddialı olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu ifadeyle takıma büyük bir prim sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan takıma şampiyonluk için prim sözü
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05 Mayıs 2023 10:56
Galatasaray'ın derbi yenilgisi sonrası iştahı artan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, soluğu Samandıra'da aldı.

Sivas deplasmanı öncesi Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. Yüksek sesle şampiyon olacaklarını söyleyen Koç, "Siz bizi mutlu edeceksiniz, biz de sizi mutlu edeceğiz" diyerek prim sinyali verdi.

Oyuncuların kontratında yer alan maddelerin haricinde de büyük bir şampiyonluk primi alacağı konuşuluyor. Koç'un kesenin ağzını açması bekleniyor.

 
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