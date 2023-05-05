Galatasaray'ın derbi yenilgisi sonrası iştahı artan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, soluğu Samandıra'da aldı.
Sivas deplasmanı öncesi Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. Yüksek sesle şampiyon olacaklarını söyleyen Koç, "Siz bizi mutlu edeceksiniz, biz de sizi mutlu edeceğiz" diyerek prim sinyali verdi.
Oyuncuların kontratında yer alan maddelerin haricinde de büyük bir şampiyonluk primi alacağı konuşuluyor. Koç'un kesenin ağzını açması bekleniyor.
Sivas deplasmanı öncesi Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. Yüksek sesle şampiyon olacaklarını söyleyen Koç, "Siz bizi mutlu edeceksiniz, biz de sizi mutlu edeceğiz" diyerek prim sinyali verdi.
Oyuncuların kontratında yer alan maddelerin haricinde de büyük bir şampiyonluk primi alacağı konuşuluyor. Koç'un kesenin ağzını açması bekleniyor.