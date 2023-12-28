Ali Koç'tan Süper Kupa öncesi Samandıra çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.
"SİZE GÜVENİM SONSUZ"
Koç, futbolculardan Süper Kupa'nın kazanılmasını isterken "Sizlere inancım ve güvenim sonsuz. Kupayı alacağınıza inanıyorum" dedi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te karşı karşıya gelecek.
"SİZE GÜVENİM SONSUZ"
Koç, futbolculardan Süper Kupa'nın kazanılmasını isterken "Sizlere inancım ve güvenim sonsuz. Kupayı alacağınıza inanıyorum" dedi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te karşı karşıya gelecek.