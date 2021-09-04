Ali Koç'tan Sinan Gümüş kararı; "Gitmeyecek"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş takımdan ayrılmazken, sözleşmesi biten kadar takımda tutulacak.

Haber; Sabah
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Ali Koç'tan Sinan Gümüş kararı; 'Gitmeyecek'
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04 Eylül 2021 12:52
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, hiçbir takıma gitmiyor. Kendisine hem Almanya hem Türkiye'de takım bulunmasına rağmen teklifleri reddeden Sinan, yönetime ayrılmayacağını bildirdi. Tecrübeli oyuncu, bu kararına rağmen kesinlikle A Takım ile antrenmanlara alınmayacak.

27 yaşındaki futbolcu, kendisi için belirlenen program doğrultusunda bireysel çalışmalarını sürdürecek.

Sabah Gazetesi'nde Volkan Demir imzalı habere göre; Başkan Ali Koç'un, Sinan ile ilgili, "Sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

GİTMEM DİYE TUTTURDU

Ayrıca Başkan Ali Koç'un, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.

27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.


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