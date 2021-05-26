Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü.



Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet Enis Destan ve merkez orta saha Burak İnce var.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü öğrenildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi.



Enis Destan'a Leipzig, Eintracht Frankfurt ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille de talip. Burak İnce'ye ise Almanya, İspanya ve İtalya'dan görücüler gelmişti.



