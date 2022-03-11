Ali Koç'tan şampiyonluk ve yeni hoca sözleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamada bulunurken, şampiyonluk ve yeni hoca için de konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan şampiyonluk ve yeni hoca sözleri
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11 Mart 2022 17:07
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

"Fenerbahçe birilerinin desteğiyle şampiyon olacaksa hiç olmasın!" diyen Ali Koç, "Öyle veya böyle Fenerbahçe şampiyon olur. Destekle olacaksak hiç olmayalım daha iyi." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HOCAYI KONUŞURUZ!"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca, "Bu toplantının mesajı, bıçak kemiğe dayandığı nokta. Önümüzdeki günlerde hocayı konuşuruz. Sapla samanı karıştırmayalım." dedi.

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