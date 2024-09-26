Ali Koç'tan şampiyonluk cevabı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir taraftardan gelen, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" sözlerine, "Yapacağım merak etmeyin" yanıtını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan şampiyonluk cevabı!
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26 Eylül 2024 19:43
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.

Sarı-lacivertli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.

Ali Koç ise, bu sözlerin ardından, "Yapacağım merak etmeyin" sözlerini kullandı.

Ali Koç'un taraftarla yaşadığı bu diyalog büyük ilgi topladı.

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