Ali Koç'tan şampiyonluk cevabı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.
Sarı-lacivertli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.
Ali Koç ise, bu sözlerin ardından, "Yapacağım merak etmeyin" sözlerini kullandı.
Ali Koç'un taraftarla yaşadığı bu diyalog büyük ilgi topladı.
Sarı-lacivertli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.
Ali Koç ise, bu sözlerin ardından, "Yapacağım merak etmeyin" sözlerini kullandı.
Ali Koç'un taraftarla yaşadığı bu diyalog büyük ilgi topladı.
Taraftar: "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım"
Ali Koç: "Yapacağım merak etmeyin" pic.twitter.com/PIFRdvnmqn
— Sporxtv (@sporxtv) September 26, 2024